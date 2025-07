Ровно 8 лет назад Кайл Уокер официально стал игроком Манчестер Сити

8 лет назад английский защитник Кайл Уокер официально стал игроком «Манчестер Сити».

14 июля 2017 года Уокер перешел из «Тоттенхэма» в состав «горожан» за 53 миллиона евро.

За «Манчестер Сити» Кайл провел 319 поединков, забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе английского гранда он завоевал 17 трофеев:

Этим летом Уокер покинул «горожан» и перешел в «Бернли». За клуб из Манчестера английский защитник провел восемь сезонов (2017/18 – 2024/25).

📅 On this day, in 2017, Manchester City signed Kyle Walker for £50M.



🔵 319 Games

🏆 Premier League: 6

🏆 League Cup: 4

🏆 FA Cup: 2

🏆 Community Shield: 2

🏆 Champions League: 1

🏅 PFA Team of the Year: 1



Is he the best right-back in PL history?🤔 pic.twitter.com/xCIktUxpTq