ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер – игрок Бернли

Английский защитник Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли». Об этом сообщают социальные сети «бордовых».

35-летний футболист, который последние полгода провел на правах аренды в «Милане», подписал контракт, длительность которого составляет 2 года.

«Бернли» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа поднялся в классе и вышел в АПЛ.

«Я очень рад быть здесь»

«Когда я поговорил со Скоттом и услышал о его планах на следующий сезон, я сразу же воспользовался этой возможностью. Он проделал здесь потрясающую работу, вернув клуб в Премьер-лигу с 100 очками, и теперь мы с нетерпением ждем, когда вместе вернемся в лучшую лигу мира.

«Бернли» провёл отличный сезон, основанный на невероятной обороне, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к этой команде и поделиться своим опытом и мастерством».

В прошедшем сезоне Кайл Уокер провел 34 матча на клубном уровне, в которых н отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Ман Сити» достиг соглашения с новым клубом.

