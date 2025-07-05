ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер – игрок Бернли
Английский защитник подписал контракт на 2 года
Английский защитник Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли». Об этом сообщают социальные сети «бордовых».
35-летний футболист, который последние полгода провел на правах аренды в «Милане», подписал контракт, длительность которого составляет 2 года.
«Бернли» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа поднялся в классе и вышел в АПЛ.
«Я очень рад быть здесь»
«Когда я поговорил со Скоттом и услышал о его планах на следующий сезон, я сразу же воспользовался этой возможностью. Он проделал здесь потрясающую работу, вернув клуб в Премьер-лигу с 100 очками, и теперь мы с нетерпением ждем, когда вместе вернемся в лучшую лигу мира.
«Бернли» провёл отличный сезон, основанный на невероятной обороне, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к этой команде и поделиться своим опытом и мастерством».
В прошедшем сезоне Кайл Уокер провел 34 матча на клубном уровне, в которых н отличился ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Ман Сити» достиг соглашения с новым клубом.
We are delighted to confirm the signing of England international Kyle Walker.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2025
The experienced defender has put pen to paper on a two-year deal ✍️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наоми Осака проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой
Испанский тренер не хочет больше видеть Родриго