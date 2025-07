Легенда Ман Сити достиг соглашения с новым клубом. Романо подтвердил

Английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер станет игроком «Бернли», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист достиг соглашения с «Бернли». Формат сделки: аренда игрока. В случае, если Уокер сыграет 70 процентов матчей, а «Бернли» сохранит прописку в элите, клуб будет обязан выкупить англичанина за 5 миллионов фунтов стерлингов. Срок соглашения между сторонами составит 2 года.

Первую половину прошлого сезона Кайл провел в составе «горожан», а вторую – в «Милане» (на правах аренды). За 34 матча на клубном уровне он не отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько «Манчестер Сити» заработал на Клубном ЧМ.

