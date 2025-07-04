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Англия
04 июля 2025, 22:16 | Обновлено 04 июля 2025, 22:19
2253
0

Легенда Ман Сити достиг соглашения с новым клубом. Романо подтвердил

Кайл Уокер продолжит карьеру в «Бернли»

04 июля 2025, 22:16 | Обновлено 04 июля 2025, 22:19
2253
0
Легенда Ман Сити достиг соглашения с новым клубом. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер станет игроком «Бернли», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист достиг соглашения с «Бернли». Формат сделки: аренда игрока. В случае, если Уокер сыграет 70 процентов матчей, а «Бернли» сохранит прописку в элите, клуб будет обязан выкупить англичанина за 5 миллионов фунтов стерлингов. Срок соглашения между сторонами составит 2 года.

Первую половину прошлого сезона Кайл провел в составе «горожан», а вторую – в «Милане» (на правах аренды). За 34 матча на клубном уровне он не отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько «Манчестер Сити» заработал на Клубном ЧМ.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Бернли трансферы трансферы АПЛ Милан Фабрицио Романо аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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