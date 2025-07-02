Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 16:35 | Обновлено 02 июля 2025, 16:48
763
0

Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ

Четыре матча принесли 38 миллионов фунтов

02 июля 2025, 16:35 | Обновлено 02 июля 2025, 16:48
763
0
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити покинул Клубный чемпионат мира ужена первой стадии плей-офф, проиграв Аль-Хилялю, однако турнир все равно принес клубу достаточно денег.

Сообщается, что Сити возвращается из США, пополнив бюджет на 37,8 миллиона фунтов.

ФИФА только за участие на турнире, а также по спортивным и коммерческим критериям выплатит клубу 27,9 миллиона фунтов, а остальные деньги команда заработала тремя победами на групповом этапе.

Ранее сообщалось, что ФИФА сделала деньги главной мотивацией участия клубов, которым не нравится дополнительный турнир и тяжелый график для игроков.

По теме:
Ди Мария возглавляет список лучших бомбардиров клубного чемпионата мира
В компании с Холандом. Забарный попал в символическую сборную в Англии
Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие
Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Футбол | 01 июля 2025, 20:13 3
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина

Сотрудники ГБР разоблачил чиновника на взятке

Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Футбол | 02 июля 2025, 08:26 14
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку

Артем может стать игроком «Ювентуса»

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02.07.2025, 15:33
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2025, 23:04
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Футбол | 02.07.2025, 10:02
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 3
Футбол
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
01.07.2025, 23:32 3
Теннис
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем