Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ

Манчестер Сити покинул Клубный чемпионат мира ужена первой стадии плей-офф, проиграв Аль-Хилялю, однако турнир все равно принес клубу достаточно денег.

Сообщается, что Сити возвращается из США, пополнив бюджет на 37,8 миллиона фунтов.

ФИФА только за участие на турнире, а также по спортивным и коммерческим критериям выплатит клубу 27,9 миллиона фунтов, а остальные деньги команда заработала тремя победами на групповом этапе.

Ранее сообщалось, что ФИФА сделала деньги главной мотивацией участия клубов, которым не нравится дополнительный турнир и тяжелый график для игроков.