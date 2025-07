Чем запомнился для Челси финал клубного чемпионата мира?

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

«Челси» стал первой английской командой, которая выиграла клубный чемпионат мира дважды (2021, 2025), а также первой командой в целом, которая выиграла все турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Челси» впервые с сезона 2006/07 (42) одержал 41 победу в сезоне во всех турнирах.

«Челси» выиграл уже второй свой международный финал в сезоне 2024/25:

Команда из УЕФА в 13-й раз подряд выиграла межконтинентальный турнир, что является абсолютным рекордом. В последний раз победителем не из Европы был «Коринтианс», который в финале 2012 года победил именно «Челси».

«Челси» стал лишь третьей командой в сезоне 2024/25, которая забила в ворота «ПСЖ» 3+ гола (после «Ниццы» и «Астон Виллы»).

📊Teams to score 3⃣ goals past PSG in a match in 24/25: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 CHELSEA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 🇫🇷 Nice #FIFAClubWorldCup #FIFACWC #CHEPSG #CFC pic.twitter.com/3btjORtQao

THEY’VE DONE IT! 🏆



CHELSEA ARE WORLD CHAMPIONS.



◉ 2021

◉ 2025🆕



The first ever English side to win the FIFA Club World Cup twice. 👏 pic.twitter.com/CyY2yJsaXt