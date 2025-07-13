ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты
Футболисты и тренеры в очередной раз почтили память Диогу
В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Перед началом первого матча «Ливерпуля» после гибели португальца, товарищеской игры с «Престоном», футболисты и тренеры почтили память игрока минутой молчания.
Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.
ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты
An impeccably observed period of silence to remember Diogo Jota and Andre Silva ❤️ pic.twitter.com/noeE4t21DE— Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025
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