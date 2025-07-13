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  4. ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты
Англия
13 июля 2025, 17:27 |
455
0

ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты

Футболисты и тренеры в очередной раз почтили память Диогу

13 июля 2025, 17:27 |
455
0
ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Перед началом первого матча «Ливерпуля» после гибели португальца, товарищеской игры с «Престоном», футболисты и тренеры почтили память игрока минутой молчания.

Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.

ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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