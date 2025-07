В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Перед началом первого матча «Ливерпуля» после гибели португальца, товарищеской игры с «Престоном», футболисты и тренеры почтили память игрока минутой молчания.

Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.

ФОТО. Ливерпуль устроил минуту молчания в 1-й игре после гибели Жоты

An impeccably observed period of silence to remember Diogo Jota and Andre Silva ❤️ pic.twitter.com/noeE4t21DE