Энрике выиграл 8 из 10 последних матчей плей-офф против английских клубов

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике одержал 8 побед в последних 10 поединках плей-офф против английских команд (8 побед, 2 поражения).

13 июля в финале Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится игра между командами «Челси» и «ПСЖ». Начало встречи – в 22:00.

Несмотря на поражения от «Астон Виллы» (2:3) и «Ливерпуля» (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов, подопечные Энрике проходили дальше по сумме двух матчей (против «мерсисайдцев» – 1:1, 4:1 по пенальти; против «львов» – 5:4).

Для «ПСЖ» победа в финале КЧМ может стать первой в истории клуба.

