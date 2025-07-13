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  4. Энрике выиграл 8 из 10 последних матчей плей-офф против английских клубов
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 16:26 |
71
0

Энрике выиграл 8 из 10 последних матчей плей-офф против английских клубов

Несмотря на два поражения, команда испанца все равно проходила дальше

13 июля 2025, 16:26 |
71
0
Энрике выиграл 8 из 10 последних матчей плей-офф против английских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике одержал 8 побед в последних 10 поединках плей-офф против английских команд (8 побед, 2 поражения).

13 июля в финале Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится игра между командами «Челси» и «ПСЖ». Начало встречи – в 22:00.

Несмотря на поражения от «Астон Виллы» (2:3) и «Ливерпуля» (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов, подопечные Энрике проходили дальше по сумме двух матчей (против «мерсисайдцев» – 1:1, 4:1 по пенальти; против «львов» – 5:4).

Для «ПСЖ» победа в финале КЧМ может стать первой в истории клуба.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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