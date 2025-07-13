ВИДЕО. Мареска и Джеймс перед матчем Челси – ПСЖ в финале КЧС

13 июля, на клубном чемпионате мира состоится финал, за трофей будут бороться Челси и ПСЖ.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Аристократы» провели неоднозначный сезон, поэтому было сложно предсказать, как команда выступит на этом турнире. Челси начал с легкой победы над ФК Лос-Анджелес – 2:0, а затем неожиданно, но по заслугам уступил Фламенго – 1:3. В последнем туре группового раунда обыграли Эсперанс Тунис – 3:0, что позволило занять второе место в группе.

В плей-офф лондонцы прошли сначала Бенфику – 4:1, счет убедительный, однако, дожать соперника удалось только в овертайме. Далее смогли одолеть Палмейрас – 2:1, здесь соперник забил решающий мяч в свои ворота, хотя победа заслужена.

В полуфинале Челси обыграл еще один бразильский клуб Флуминенсе – 2:0, дублем отличился Жоао Педро. При всем уважении к бывшим соперникам, у подопечных Энцо Марески была относительно легкая сетка.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Энцо Марески и Риса Джеймса