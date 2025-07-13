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  4. Анхель Ди Мария забил свой первый гол за Росарио Сентраль
Аргентина
13 июля 2025, 01:04 |
119
0

Анхель Ди Мария забил свой первый гол за Росарио Сентраль

Сколько голов на счету аргентинца за всю карьеру?

13 июля 2025, 01:04 |
119
0
Анхель Ди Мария забил свой первый гол за Росарио Сентраль
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В матче первого тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» дома сыграл вничью с «Годой Крус» со счетом 1:1.

Забитым голом в составе «Росарио Сентраль» отметился легендарный Анхель Ди Мария, который вернулся в родной клуб спустя 18 лет. Сделал он это, реализовав пенальти.

Последние свои 7 голов полузащитник забивал исключительно с одиннадцатиметровой отметки:

  • Годой Крус
  • Челси
  • Окленд Сити (дубль)
  • Бока Хуниорс
  • Жил Висенте
  • Каса Пия

Всего в своей карьере Анхель Ди Мария отметился 228 забитыми мячами.

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Анхель Ди Мария Росарио Сентраль чемпионат Аргентины по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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