Анхель Ди Мария забил свой первый гол за Росарио Сентраль

В матче первого тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» дома сыграл вничью с «Годой Крус» со счетом 1:1.

Забитым голом в составе «Росарио Сентраль» отметился легендарный Анхель Ди Мария, который вернулся в родной клуб спустя 18 лет. Сделал он это, реализовав пенальти.

Последние свои 7 голов полузащитник забивал исключительно с одиннадцатиметровой отметки:

Всего в своей карьере Анхель Ди Мария отметился 228 забитыми мячами.

