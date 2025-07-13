Анхель Ди Мария забил свой первый гол за Росарио Сентраль
Сколько голов на счету аргентинца за всю карьеру?
В матче первого тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» дома сыграл вничью с «Годой Крус» со счетом 1:1.
Забитым голом в составе «Росарио Сентраль» отметился легендарный Анхель Ди Мария, который вернулся в родной клуб спустя 18 лет. Сделал он это, реализовав пенальти.
Последние свои 7 голов полузащитник забивал исключительно с одиннадцатиметровой отметки:
- Годой Крус
- Челси
- Окленд Сити (дубль)
- Бока Хуниорс
- Жил Висенте
- Каса Пия
Всего в своей карьере Анхель Ди Мария отметился 228 забитыми мячами.
It was almost a perfect return to his boyhood club for Angel Di María 🥹🫶 pic.twitter.com/K2qgC7tAO0— OneFootball (@OneFootball) July 12, 2025
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