Вингер ПСЖ близок к тому. что бы покинуть клуб. Он забивал в финале ЛЧ

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб закрывает сделку по подписанию 29-летнего футболиста. Асенсио уже принял предложение п контракту, осталось лишь дождаться окончательного согласия со стороны французского гранда.

В прошедшем сезон Марко Асенсио сыграл 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 10 голами и 7 голевыми передачами. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в «Астон Вилле».

В финале Лиги чемпионов 2017 года между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» Асенсио отличился голом.

