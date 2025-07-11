Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер ПСЖ близок к тому. что бы покинуть клуб. Он забивал в финале ЛЧ
Франция
11 июля 2025, 12:51 | Обновлено 11 июля 2025, 12:52
489
0

Вингер ПСЖ близок к тому. что бы покинуть клуб. Он забивал в финале ЛЧ

Марко Асенсио привлекает внимание «Фенербахче»

11 июля 2025, 12:51 | Обновлено 11 июля 2025, 12:52
489
0
Вингер ПСЖ близок к тому. что бы покинуть клуб. Он забивал в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб закрывает сделку по подписанию 29-летнего футболиста. Асенсио уже принял предложение п контракту, осталось лишь дождаться окончательного согласия со стороны французского гранда.

В прошедшем сезон Марко Асенсио сыграл 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 10 голами и 7 голевыми передачами. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в «Астон Вилле».

В финале Лиги чемпионов 2017 года между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» Асенсио отличился голом.

Ранее сообщалось о том, что Энрике назвал фаворита на «Золотой мяч».

По теме:
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
«Это тревожит». Известно, что может помешать переходу Зинченко в клуб АПЛ
«Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч
Марко Асенсио Фенербахче ПСЖ Астон Вилла трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10 июля 2025, 23:59 15
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу
Футбол | 11 июля 2025, 12:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу

Также обновление коснется и самого трофея

Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Футбол | 11.07.2025, 11:28
Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Футбол | 10.07.2025, 18:52
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Теннис | 10.07.2025, 18:15
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
09.07.2025, 12:04 1
Бокс
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 42
Теннис
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
09.07.2025, 10:24
Футбол
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 2
Футбол
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
09.07.2025, 17:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем