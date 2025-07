Стали известны победители смешанного парного разряда на Уимблдоне-2025

10 июля состоялся финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в смешанном парном разряде.

Чешско-нидерландский дуэт Катерина Синякова / Сем Вербик на двух тай-брейках одолели тандем Джо Солсбери (Великобритания) / Луиза Стефани (Бразилия) за 2 часа и 1 минуту.

Уимблдон-2025. Микст. Финал

Катерина Синякова (Чехия) / Сем Вербик (Нидерданды) – Джо Солсбери (Великобритания) / Луиза Стефани (Бразилия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Катерина и Сем провели первые совместные соревнования.

Синякова и Вербик на Уимблдоне-2025 также одолели пары Харри Хелиеварра / Анна Данилинина, Сантьяго Гонсалес / Тереза Михаликова, Джошуа Пэрис / Эден Силва и Матео Павич / Тимеа Бабош. За вест турнир чешка и нидерландец отдали всего один сет.

Синякова выиграла 11-й трофей Grand Slam и первый в миксте. Предыдущие 10 были в парном разряде. Для Вербика это первый титул слэма.

Катерина на Уимблдоне продолжает выступления и в парном разряде, где вместе с Тейлор Таунсенд (первый номер посева) уже добралась до полуфинала.

Sem Verbeek and Katerina Siniakova are the Mixed Doubles Champions of 2025! 🏆



The pair claim their first title together with a stunning 7-6(3), 7-6(3) win over Joe Salisbury and Luisa Stefani on Centre Court 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ekXRX69hov