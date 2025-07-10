ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду
Молодой француз Энцо Кана-Биик подписал контракт с клубом АПЛ
Известный английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 18-летнего французского нападающего Энцо Кана-Биика из молодежки «Гавра».
По информации клуба, футболист подписал договор с «дьяволами» и отправился в аренду в швейцарский клуб «Лозанна».
«Все представители »Манчестер Юнайтед« приветствуют Энцо в клубе и желают ему успехов в аренде», – написала пресс-служба.
В прошлом сезоне Энцо сыграл 18 матчей за молодежную команду «Гавра», оформив девять голов и один ассист.
Ранее «дьяволы» оформили переход левого защитника Диего Леона.
We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝— Manchester United (@ManUtd) July 10, 2025
The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo!
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