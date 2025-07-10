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Англия
10 июля 2025, 13:54 | Обновлено 10 июля 2025, 14:00
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду

Молодой француз Энцо Кана-Биик подписал контракт с клубом АПЛ

10 июля 2025, 13:54 | Обновлено 10 июля 2025, 14:00
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду
ФК Манчестер Юнайтед. Энцо Кана-Биик

Известный английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 18-летнего французского нападающего Энцо Кана-Биика из молодежки «Гавра».

По информации клуба, футболист подписал договор с «дьяволами» и отправился в аренду в швейцарский клуб «Лозанна».

«Все представители »Манчестер Юнайтед« приветствуют Энцо в клубе и желают ему успехов в аренде», – написала пресс-служба.

В прошлом сезоне Энцо сыграл 18 матчей за молодежную команду «Гавра», оформив девять голов и один ассист.

Ранее «дьяволы» оформили переход левого защитника Диего Леона.

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Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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