ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду

Известный английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 18-летнего французского нападающего Энцо Кана-Биика из молодежки «Гавра».

По информации клуба, футболист подписал договор с «дьяволами» и отправился в аренду в швейцарский клуб «Лозанна».

«Все представители »Манчестер Юнайтед« приветствуют Энцо в клубе и желают ему успехов в аренде», – написала пресс-служба.

В прошлом сезоне Энцо сыграл 18 матчей за молодежную команду «Гавра», оформив девять голов и один ассист.

Ранее «дьяволы» оформили переход левого защитника Диего Леона.

We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝



The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo!