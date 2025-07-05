ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал перспективного защитника
Диего Леон перебрался в состав МЮ
Манчестер Юнайтед объявил о переходе левого защитника Диего Леона. О сроке контракта информации нет, а клуб Серро Портеньо получил около 7 миллионов фунтов.
18-летний парагвайский игрок провел за свою минувшую команду 33 матча и забил 4 гола.
Леон стал вторым летним трансфером МЮ после перехода форварда Матуеса Куньи из Вулверхэмптона за 62,5 миллиона фунтов.
В пятницу стало известно, что манчестерскую команду, скорее всего, покинут Антони, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Тирелл Маласия.
Let's get to work, Diego 🤜🤛 pic.twitter.com/Swkc7BeYEt— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2025
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