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Англия
05 июля 2025, 16:31 |
105
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал перспективного защитника

Диего Леон перебрался в состав МЮ

05 июля 2025, 16:31 |
105
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал перспективного защитника
ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед объявил о переходе левого защитника Диего Леона. О сроке контракта информации нет, а клуб Серро Портеньо получил около 7 миллионов фунтов.

18-летний парагвайский игрок провел за свою минувшую команду 33 матча и забил 4 гола.

Леон стал вторым летним трансфером МЮ после перехода форварда Матуеса Куньи из Вулверхэмптона за 62,5 миллиона фунтов.

В пятницу стало известно, что манчестерскую команду, скорее всего, покинут Антони, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Тирелл Маласия.

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Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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