ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал перспективного защитника

Манчестер Юнайтед объявил о переходе левого защитника Диего Леона. О сроке контракта информации нет, а клуб Серро Портеньо получил около 7 миллионов фунтов.

18-летний парагвайский игрок провел за свою минувшую команду 33 матча и забил 4 гола.

Леон стал вторым летним трансфером МЮ после перехода форварда Матуеса Куньи из Вулверхэмптона за 62,5 миллиона фунтов.

В пятницу стало известно, что манчестерскую команду, скорее всего, покинут Антони, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Тирелл Маласия.