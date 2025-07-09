Карлос Тевес стал тренером Атлетико Таллерес
Срок соглашения межу сторонами не разглашается
Экс-игрок сборной Аргентины, «Манчестер Юнайтед» и других клубов Карлос Тевес стал главным тренером «Атлетико Таллерес».
41-летний специалист возглавил клуб, выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины. Срок соглашения между сторонами не разглашается.
Ранее Карлос уже работал тренером в «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».
«Атлетико Таллерес» занимает 14-е место группы B элитного дивизиона чемпионата Агентины, имея в своем активе 13 баллов.
Ранее сообщалось о том, что Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду.
🧢 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗧é𝘃𝗲𝘇 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗧é𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗲𝘀— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 9, 2025
Luego de la renuncia presentada por Diego Cocca y su cuerpo técnico esta mañana, primero a los jugadores y luego a las autoridades, la Comisión Directiva tomó la decisión de… pic.twitter.com/Vz4ndulh2v
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