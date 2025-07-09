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  4. Карлос Тевес стал тренером Атлетико Таллерес
Аргентина
09 июля 2025, 17:18 |
108
0

Карлос Тевес стал тренером Атлетико Таллерес

Срок соглашения межу сторонами не разглашается

09 июля 2025, 17:18 |
108
0
Карлос Тевес стал тренером Атлетико Таллерес
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевез

Экс-игрок сборной Аргентины, «Манчестер Юнайтед» и других клубов Карлос Тевес стал главным тренером «Атлетико Таллерес».

41-летний специалист возглавил клуб, выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины. Срок соглашения между сторонами не разглашается.

Ранее Карлос уже работал тренером в «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».

«Атлетико Таллерес» занимает 14-е место группы B элитного дивизиона чемпионата Агентины, имея в своем активе 13 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду.

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Карлос Тевес назначение тренера чемпионат Аргентины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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