Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду
Другие новости
24 апреля 2025, 11:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 12:09
803
0

Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду

Бывший аргентинский форвард отметил Уэйна Руни

24 апреля 2025, 11:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 12:09
803
0
Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевес

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины, английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» и ряда других известных команд Карлос Тевес назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть вместе:

«Я имел честь играть с великими футболистами. В «Ман Юнайтед» у меня в команде был Криштиану, а в национальной сборной - Месси. В «Бока Хуниорс» моим партнером по команде был нападающий Мартин Палермо – он был очень впечатляющим. Именно он забил два мяча в ворота «Реала» в Японии. Но больше всего мне нравится Руни. У него есть все. Он хорош во всем.

К тому же, у нас общее скромное происхождение. Хотя смирение, которое он испытывал, вырастая в Ливерпуле, было, очевидно, немного более терпимым, чем в Фуэрте Апачи в Аргентине, где я вырос».

По теме:
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду опубликовала откровенные фото. Огонь
ФОТО. Джорджина объяснила почему не вышла замуж за Роналду. Ответ удивил
ФОТО. Что подарил Лионель Месси Папе Римскому Франциску?
Карлос Тевес Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси Мартин Палермо
Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23 апреля 2025, 19:21 0
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты поединка КУ по футболу

Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23 апреля 2025, 18:23 1
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру

Ракета сделал 4 сенчури-брейка, а в последней сессии выиграл все 5 фреймов

Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
Футбол | 24.04.2025, 05:09
Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоны многомиллионный контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
Футбол | 23.04.2025, 13:15
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»
Футбол | 24.04.2025, 12:54
Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»
Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 59
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 22
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 4
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 6
Футбол
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
22.04.2025, 23:57 3
Бокс
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 19
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем