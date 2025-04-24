Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины, английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» и ряда других известных команд Карлос Тевес назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть вместе:

«Я имел честь играть с великими футболистами. В «Ман Юнайтед» у меня в команде был Криштиану, а в национальной сборной - Месси. В «Бока Хуниорс» моим партнером по команде был нападающий Мартин Палермо – он был очень впечатляющим. Именно он забил два мяча в ворота «Реала» в Японии. Но больше всего мне нравится Руни. У него есть все. Он хорош во всем.

К тому же, у нас общее скромное происхождение. Хотя смирение, которое он испытывал, вырастая в Ливерпуле, было, очевидно, немного более терпимым, чем в Фуэрте Апачи в Аргентине, где я вырос».