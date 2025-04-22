Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»

Бывший игрок «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано назвал пятерых футболистов, которые были лучше пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду лучший в истории футбола? Он даже не в пятерке. За него лучше Лионель Месси, Пеле, Диего Марадона, Йохан Кройф и Роналдо», – сказал Кассано.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.