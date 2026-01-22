23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также поединки второго круга в парных разрядах.

В пятницу на кортах Мельбурна выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Надежда Киченок.

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/16 финала

Margaret Court Arena. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 10:00)

Элина Свитолина [12] – 🏳️ Диана Шнайдер [23]

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Элллен Перес / Деми Схюрс [8]