Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
22 января 2026, 18:33 |
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января

В пятницу в Мельбурне выступят Элина Свитолина и Надежда Киченок

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также поединки второго круга в парных разрядах.

В пятницу на кортах Мельбурна выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Надежда Киченок.

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/16 финала

Margaret Court Arena. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 10:00)

Элина Свитолина [12] – 🏳️ Диана Шнайдер [23]

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Элллен Перес / Деми Схюрс [8]

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин
расписание Элина Свитолина Надежда Киченок Макото Ниномия Эллен Перес Деми Схюрс Диана Шнайдер Australian Open 2026
