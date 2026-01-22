Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри встал на защиту игроков «Реала», которых освистывают собственные болельщики на «Бернабеу»:

«Это случалось со мной в «Барселоне». В таких клубах тебя судят за то, чего ты не делаешь, а не за то, что ты сделал.

Кстати, болельщики освистывали всех. Просто из этого раздули целую историю, потому что это касалось Винисиуса. Они дают вам знать, когда они недовольны. Неважно, чего вы хотите. Когда они чувствуют, что чем-то недовольны, они дают вам знать.

В больших командах постоянно чувствуешь ожидания. Иногда ты делаешь все правильно, а фанаты все равно недовольны. Это сложно, но это часть профессиональной жизни. Главное – продолжать работать и показывать свои качества на поле, несмотря на шум с трибун».