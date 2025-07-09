Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси
Джордже Петрович привлекает внимание «вишен»
Сербский голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович привлекает внимание «Борнмута», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «вишни» подали официальный запрос на трансфер игрока. Клубы ведут переговоры, а сам голкипер заинтересован в переходе.
В прошедшем сезоне Джордже Петрович выступал за «Струсбург» на правах аренды. В 31 матче за французский клуб, 10 из которых стали сухими, он пропустил 38 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что Забарный начал подготовку к новому сезону в составе «Борнмута».
🚨🍒 EXCL: Bournemouth have submitted opening official bid to Chelsea for Djordje Petrović.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025
Negotiations ongoing between clubs as player’s keen on the move to #AFCB.
Nothing was done/close with Sunderland last week as Bournemouth are now hopeful of getting deal done. pic.twitter.com/dqnMIfBDcx
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