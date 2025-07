Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси

Сербский голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович привлекает внимание «Борнмута», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «вишни» подали официальный запрос на трансфер игрока. Клубы ведут переговоры, а сам голкипер заинтересован в переходе.

В прошедшем сезоне Джордже Петрович выступал за «Струсбург» на правах аренды. В 31 матче за французский клуб, 10 из которых стали сухими, он пропустил 38 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что Забарный начал подготовку к новому сезону в составе «Борнмута».

