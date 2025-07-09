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  4. Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси
Англия
09 июля 2025, 15:14 |
650
0

Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси

Джордже Петрович привлекает внимание «вишен»

09 июля 2025, 15:14 |
650
0
Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордже Петрович

Сербский голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович привлекает внимание «Борнмута», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «вишни» подали официальный запрос на трансфер игрока. Клубы ведут переговоры, а сам голкипер заинтересован в переходе.

В прошедшем сезоне Джордже Петрович выступал за «Струсбург» на правах аренды. В 31 матче за французский клуб, 10 из которых стали сухими, он пропустил 38 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что Забарный начал подготовку к новому сезону в составе «Борнмута».

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Джордже Петрович Челси Борнмут трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Илья Забарный Страсбург
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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