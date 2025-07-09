ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута
Футболисты уже работают на тренировочной базе команды
Полузащитник сборной Украины Илья Забарный начал подготовку к новому сезону в составе английского «Борнмута».
Футболисты уже работают на тренировочной базе команды, сообщила пресс-служба клуба
Несмотря на продолжающуюся сагу с возможным трансфером Забарного в парижский ПСЖ, «Борнмут» не собирается отпускать своего ключевого защитника менее чем за 70 млн евро. Парижский клуб пока готов предложить лишь 60 млн.
Интересно, что 20% от суммы трансфера Забарного получит «Динамо» Киев, как предыдущий клуб футболиста.
ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута
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