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Англия
09 июля 2025, 05:37 | Обновлено 09 июля 2025, 05:57
43
0

ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута

Футболисты уже работают на тренировочной базе команды

09 июля 2025, 05:37 | Обновлено 09 июля 2025, 05:57
43
0
ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута
ФК Борнмут. Илья Забарный

Полузащитник сборной Украины Илья Забарный начал подготовку к новому сезону в составе английского «Борнмута».

Футболисты уже работают на тренировочной базе команды, сообщила пресс-служба клуба

Несмотря на продолжающуюся сагу с возможным трансфером Забарного в парижский ПСЖ, «Борнмут» не собирается отпускать своего ключевого защитника менее чем за 70 млн евро. Парижский клуб пока готов предложить лишь 60 млн.

Интересно, что 20% от суммы трансфера Забарного получит «Динамо» Киев, как предыдущий клуб футболиста.

ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута

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Илья Забарный Борнмут фото учебно-тренировочные сборы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: ФК Борнмут
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