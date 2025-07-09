Полузащитник сборной Украины Илья Забарный начал подготовку к новому сезону в составе английского «Борнмута».

Футболисты уже работают на тренировочной базе команды, сообщила пресс-служба клуба

Несмотря на продолжающуюся сагу с возможным трансфером Забарного в парижский ПСЖ, «Борнмут» не собирается отпускать своего ключевого защитника менее чем за 70 млн евро. Парижский клуб пока готов предложить лишь 60 млн.

Интересно, что 20% от суммы трансфера Забарного получит «Динамо» Киев, как предыдущий клуб футболиста.

ФОТО. Забарный начал подготовку к новому сезону в составе Борнмута