У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации французских СМИ, Забарный очень хочет перейти в «ПСЖ», но есть проблема – «Борнмут» продолжает настаивать на сумме трансфера – 70 миллионов евро, которую пока парижане не готовы платить.

«ПСЖ» никуда не спешит – переговоры временно приостановлены, вероятно, они возобновятся после КЧМ-2025.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.