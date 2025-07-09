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  4. У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута
Франция
09 июля 2025, 04:01 |
309
0

У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута

Переговоры с «ПСЖ» приостановлены

09 июля 2025, 04:01 |
309
0
У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации французских СМИ, Забарный очень хочет перейти в «ПСЖ», но есть проблема – «Борнмут» продолжает настаивать на сумме трансфера – 70 миллионов евро, которую пока парижане не готовы платить.

«ПСЖ» никуда не спешит – переговоры временно приостановлены, вероятно, они возобновятся после КЧМ-2025.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Foot01.com
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