Впечатляет. Известно, сколько заработал Челси после выхода в финал КЧМ
Лондонский клуб стал богаче на 110 миллионов долларов и может увеличить эту сумму
8 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором сошлись английский «Челси» и бразильский «Флуминенсе».
Подопечные Энцо Марески одолели соперника со счетом 2:0 и теперь сыграют в решающем поединке турнира в США. Соперником лондонского коллектива станет победитель пары «Реал» Мадрид – ПСЖ.
Авторитетный инсайдер и журналист Бен Джейкобс сообщил, что «синие» заработали 110 млн долларов после того, как пробились в финал. К этой сумме «Челси» может добавить еще десять миллионов долларов , если выиграет трофей.
Максимально возможная прибыль на чемпионате мира составляет 125 млн долларов, но «Челси» потерял пять – два миллиона из-за поражения от «Фламенго» на групповом этапе (0:2) и три миллиона из-за лимита для представителей УЕФА.
Второй полуфинал турнира состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени, а решающий матч будет сыгран 13 июля (22:00).
Chelsea have now earned almost £80m ($110m) via the Club World Cup. They will receive a further £7.5m ($10m) if they win the trophy.🏆 pic.twitter.com/kcJwX9gg3f— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 8, 2025
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