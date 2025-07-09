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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 13:38 |
329
0

Впечатляет. Известно, сколько заработал Челси после выхода в финал КЧМ

Лондонский клуб стал богаче на 110 миллионов долларов и может увеличить эту сумму

09 июля 2025, 13:38 |
329
0
Впечатляет. Известно, сколько заработал Челси после выхода в финал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

8 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором сошлись английский «Челси» и бразильский «Флуминенсе».

Подопечные Энцо Марески одолели соперника со счетом 2:0 и теперь сыграют в решающем поединке турнира в США. Соперником лондонского коллектива станет победитель пары «Реал» Мадрид – ПСЖ.

Авторитетный инсайдер и журналист Бен Джейкобс сообщил, что «синие» заработали 110 млн долларов после того, как пробились в финал. К этой сумме «Челси» может добавить еще десять миллионов долларов , если выиграет трофей.

Максимально возможная прибыль на чемпионате мира составляет 125 млн долларов, но «Челси» потерял пять – два миллиона из-за поражения от «Фламенго» на групповом этапе (0:2) и три миллиона из-за лимита для представителей УЕФА.

Второй полуфинал турнира состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени, а решающий матч будет сыгран 13 июля (22:00).

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Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
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