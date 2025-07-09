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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «На результат можно не считаться»
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 13:29 |
104
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «На результат можно не считаться»

Полузащитник киевского «Динамо» поделился впечатлениями от сборов

09 июля 2025, 13:29 |
104
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «На результат можно не считаться»
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от летних сборов:

– В прошлом месяце в твоей карьере произошло важное событие – ты дебютировал в составе национальной сборной Украины. Поделись впечатлениями от этого.

– Впечатления только положительные. Это большое счастье. Каждый, кто с детства занимается футболом, мечтает попасть в национальную сборную. Поэтому я очень счастлив и буду работать еще усерднее, чтобы этот вызов не был последним.

– Что можешь сказать об атмосфере в национальной сборной?

– Атмосфера супер, все ребята приняли очень тепло. Хоть это и был товарищеский турнир, но мы хотели на нем выступить как можно лучше. Но получилось так, как получилось, и мы увидели те моменты, которые нужно будет исправить перед предстоящими поединками.

– Прошлый сезон стал для тебя прорывным – ты вернулся в «Динамо» и сразу стал чемпионом. Как оценишь его для себя?

– Прежде всего, я очень счастлив, что команде удалось завоевать титул. Также это первое чемпионство для меня, поэтому только самые лучшие и положительные эмоции. Кроме того, думаю, мы подарили радость всем, кто за нас болеет, нашим ВСУ и всем, кто ждал этого.

– А свой личный прогресс как оцениваешь?

– Я себя оценивать не люблю – пусть это делают другие. Я просто выполняю свою работу и надеюсь делать это еще лучше.

– «Динамо» уже провело первые спарринги на сборах. Как оценишь физическое состояние команды?

– В принципе, как всегда на сборах, можно не обращать внимания на результаты в первых матчах, поскольку все футболисты под большой нагрузкой. Сейчас важно получить как можно больше информации для развития и подготовки к официальным матчам.

– В первые дни на сборах была жаркая погода, сейчас стало прохладнее, сегодня был ливень. В каких условиях комфортнее тренироваться

– Бесспорно, в таких условиях, как сейчас, лучше заниматься – и поле «живее», и психологически немного легче. Но у нас особого выбора нет. Даже когда жара, мы должны выходить и работать на 100%.

– Первыми официальными матчами для команды станут поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Какие ожидания от них?

– Особых ожиданий нет, поскольку мы хотим побеждать в каждой игре как чемпионата Украины, так и в еврокубках. Поэтому, конечно, мы настраиваемся очень серьезно и будем стремиться показать свою лучшую игру.

– Уже скоро первый матч сыграют между собой потенциальные соперники – литовский «Жальгирис» примет мальтийский «Хамрун Спартанс». Планируешь самостоятельно смотреть или будешь ждать коллективного разбора игры будущего оппонента?

– Пока никто ничего не говорил. Если будет время, то посмотрю, если не будет такой возможности, то потом уже будем разбирать.

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Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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