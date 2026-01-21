Защитник Эпицентра в ближайшее время может перейти в заграничный клуб
Глеб Савчук может продолжить свою карьеру в «Зимбру»
Украинский защитник «Эпицентра» Глеб Савчук может продолжить карьеру в «Зимбру». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 22-летний футболист получил вариант продолжения карьеры в чемпионате Молдовы. Представитель Украинской Премьер-лиги готов отпустить украинца.
В текущем сезоне Глеб Савчук провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» попрощался с бразильским вингером.
