  4. Защитник Эпицентра в ближайшее время может перейти в заграничный клуб
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 11:32 |
Глеб Савчук может продолжить свою карьеру в «Зимбру»

ФК Эпицентр. Глеб Савчук

Украинский защитник «Эпицентра» Глеб Савчук может продолжить карьеру в «Зимбру». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 22-летний футболист получил вариант продолжения карьеры в чемпионате Молдовы. Представитель Украинской Премьер-лиги готов отпустить украинца.

В текущем сезоне Глеб Савчук провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» попрощался с бразильским вингером.

Даниил Кирияка Источник: Telegram
