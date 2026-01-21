Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Решение Ковальца. Металлург Запорожье попрощался с украинцем

Георгий Климов покинул расположение запорожской команды

ФК Металлург Запорожье.

Запорожский Металлург официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Георгием Климовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

25-летний голкипер присоединился к запорожской команде летом и сыграл за «Металлург» в этом сезоне два матча в Кубке Украины против «Фазенды» и «Феникс-Мариуполь».

В зимнее межсезонье запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Георгий Климов Металлург Запорожье расторжение контракта Первая лига Украины Сергей Ковалец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
