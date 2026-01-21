Экс-капитан Вереса определился с новым клубом

Как стало известно Sport.ua, 21 января один из лидеров «Вереса» Валерий Кучеров присоединится к своей новой команде – перволиговому «Фениксу-Мариуполю», который начнет во Львове подготовку ко второй части сезона.

В активе 32-летнего опорного полузащитника также выступления за «Сталь» (Каменское), киевский «Арсенал», ФК «Калуш».

А вот еще один бывший игрок «Вереса», 20-летний защитник Назар Балаба, который прошлой осенью выступал на правах аренды за ФК «ЮКСА», прибудет в расположение «Феникса-Мариуполя» на просмотр.

Если он сумеет в спаррингах произвести положительное впечатление на главного тренера Максима Фещука, то также «сменит прописку».

Сейчас «Феникс-Мариуполь» занимает в Первой лиге 14-е место, набрав 16 очков, а в розыгрыше Кубка Украины пробился в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Вереса» находится в шорт-листе «Феникса-Мариуполь».