Экс-капитан Вереса определился с новым клубом

Украина. Премьер лига
21 января 2026, 11:22 |
Валерий Кучеров выбрал новый этап карьеры

НК Верес Ровно. Валерий Кучеров

Как стало известно Sport.ua, 21 января один из лидеров «Вереса» Валерий Кучеров присоединится к своей новой команде – перволиговому «Фениксу-Мариуполю», который начнет во Львове подготовку ко второй части сезона.

В активе 32-летнего опорного полузащитника также выступления за «Сталь» (Каменское), киевский «Арсенал», ФК «Калуш».

А вот еще один бывший игрок «Вереса», 20-летний защитник Назар Балаба, который прошлой осенью выступал на правах аренды за ФК «ЮКСА», прибудет в расположение «Феникса-Мариуполя» на просмотр.

Если он сумеет в спаррингах произвести положительное впечатление на главного тренера Максима Фещука, то также «сменит прописку».

Сейчас «Феникс-Мариуполь» занимает в Первой лиге 14-е место, набрав 16 очков, а в розыгрыше Кубка Украины пробился в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Вереса» находится в шорт-листе «Феникса-Мариуполь».

Верес Ровно Феникс-Мариуполь Валерий Кучеров Назар Балаба Максим Фещук трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
