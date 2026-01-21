Саленко назвал игрока Динамо, которого киевский клуб не планирует отпускать

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 11:01 |
695
0

Экс-футболист «бело-синих» – о борьбе за чемпионства и перспективах Владимира Бражко

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил шансы «бело-синего» клуба в борьбе за чемпионство, а также рассказал о перспективах полузащитника Владимира Бражко:

– Какие позиции «Динамо» нужно усиливать, чтобы в новом сезоне бороться за чемпионство?

– Пока непонятно, что нужно усиливать. Ведущих игроков Бражко и Шапаренко не отпустили, и они сразу подсели. Если Костюк сделает ставку на молодежь, полгода нужно ставить их – формировать центр поля из молодежи.

Опытных игроков нужно отпускать и создавать новую команду. Лучше потерять полгода и в этом сезоне сделать ставку на Кубок, чтобы выйти в Лигу Европы.

– То есть Бражко тоже нужно отпускать?

– Сейчас Бражко точно не отпустят, «Динамо» выставило на него очень большую цену, я точно это знаю. Бражко и Яцык будут играть в середине поля, а через полгода к ним Рома (Саленко-младший) подключится, – рассказал Саленко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Саленко Роман Саленко Владимир Бражко Александр Яцык Николай Шапаренко
Николай Тытюк Источник
