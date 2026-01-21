Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 11:33 | Обновлено 21 января 2026, 11:57
456
0

Источник: футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе

Игроки СК Полтава пытаются доказать, что не играли на «контору»

21 января 2026, 11:33 | Обновлено 21 января 2026, 11:57
456
0
Источник: футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе
СК Полтава.

Футболисты СК Полтава прошли проверку на полиграфе в связи с обвинениями в договорных матчах в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, результаты тестов на полиграфе пока остаются неизвестными, но их могут обнародовать уже в ближайшее время.

Ранее правоохранители начали расследование по договорным матчам с участием «Полтавы». Сообщалось, что данные о возможных манипуляциях результатами игр приобщены к материалам уголовного производства.

СК Полтава завершила первую часть сезона УПЛ на последнем месте, набрав 9 очков. Следующий официальный матч команда Павла Матвийченко проведет на выезде против Вереса. Базовая дата поединка – 21 февраля.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей
Защитник сборной Украины готов покинуть Динамо при одном условии
«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю
полиграф Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полтава
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
Футбол | 21 января 2026, 10:17 0
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного

Французский клуб потерпел поражение в противостоянии с лиссабонским «Спортингом»

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 20 января 2026, 17:35 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20.01.2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 14
Футбол
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
19.01.2026, 21:28
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 5
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 17
Теннис
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем