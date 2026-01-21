Источник: футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе

Футболисты СК Полтава прошли проверку на полиграфе в связи с обвинениями в договорных матчах в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, результаты тестов на полиграфе пока остаются неизвестными, но их могут обнародовать уже в ближайшее время.

Ранее правоохранители начали расследование по договорным матчам с участием «Полтавы». Сообщалось, что данные о возможных манипуляциях результатами игр приобщены к материалам уголовного производства.

СК Полтава завершила первую часть сезона УПЛ на последнем месте, набрав 9 очков. Следующий официальный матч команда Павла Матвийченко проведет на выезде против Вереса. Базовая дата поединка – 21 февраля.