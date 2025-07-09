Итальянский клуб провел переговоры с Реалом по трансферу игрока

Испанский защитник мадридского «Реала» Хакобо Рамон привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб провел переговоры с мадридским грандом по трансферу 20-летнего футболиста. «Комо» хочет предложить трансфер, который по формату будет похож на сделку по Нико пасу, в контракте которого прописана отдельная опция выкупа для «сливочных».

После клубного чемпионата мира стороны продолжат переговоры. Представитель Серии А намерен подписать сразу 2 центральных защитников в это летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Хакобо Рамон провел 3 матча в Ла Лиге, в которых отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в «Реал».