Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский клуб провел переговоры с Реалом по трансферу игрока
Испания
09 июля 2025, 13:08 |
437
0

Итальянский клуб провел переговоры с Реалом по трансферу игрока

Хакобо Рамон привлекает внимание «Комо»

09 июля 2025, 13:08 |
437
0
Итальянский клуб провел переговоры с Реалом по трансферу игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакобо Рамон

Испанский защитник мадридского «Реала» Хакобо Рамон привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб провел переговоры с мадридским грандом по трансферу 20-летнего футболиста. «Комо» хочет предложить трансфер, который по формату будет похож на сделку по Нико пасу, в контракте которого прописана отдельная опция выкупа для «сливочных».

После клубного чемпионата мира стороны продолжат переговоры. Представитель Серии А намерен подписать сразу 2 центральных защитников в это летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Хакобо Рамон провел 3 матча в Ла Лиге, в которых отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в «Реал».

По теме:
Трансфер Дьекереша в Арсенал находится под угрозой срыва
Впечатляет. Известно, сколько заработал Челси после выхода в финал КЧМ
В клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер
Хакобо Рамон Комо Реал Мадрид Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Нико Пас
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08 июля 2025, 20:45 3
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин

Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09 июля 2025, 07:02 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»

Британец похвалил Александра

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Футбол | 09.07.2025, 12:36
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Футбол | 09.07.2025, 07:38
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08.07.2025, 21:50
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
07.07.2025, 21:32 5
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 23
Футбол
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 7
Футбол
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
08.07.2025, 09:18 3
Бокс
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
07.07.2025, 19:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем