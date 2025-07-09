Итальянский клуб провел переговоры с Реалом по трансферу игрока
Хакобо Рамон привлекает внимание «Комо»
Испанский защитник мадридского «Реала» Хакобо Рамон привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб провел переговоры с мадридским грандом по трансферу 20-летнего футболиста. «Комо» хочет предложить трансфер, который по формату будет похож на сделку по Нико пасу, в контракте которого прописана отдельная опция выкупа для «сливочных».
После клубного чемпионата мира стороны продолжат переговоры. Представитель Серии А намерен подписать сразу 2 центральных защитников в это летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Хакобо Рамон провел 3 матча в Ла Лиге, в которых отличился 1 голом.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в «Реал».
🚨🔵⚪️ Como have already held talks with Real Madrid centre back Jacobo Ramón over similar deal as Nico Páz.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025
After FIFA Club World Cup, Como and Real plan to advance in negotiations for the defender.
Como want to sign two centre backs this summer. pic.twitter.com/Y2xo4SBy2H
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