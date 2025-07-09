Сын легендарного нападающего покинет Ювентус. Он уедет во Францию
Тимоти Веа согласовал контракт с «Марселем»
25-летний нападающий Тимоти Веа, который является сыном легендарного обладателя Золотого мяча Джорджа Веа, решил покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист договорился с французским «Марселем» о переходе. Контракт согласован до 2030 года.
Тимоти выступает за итальянский клуб на протяжении двух сезонов. За этот промежуток времени Веа отыграл 78 поединков за «зебр», в которых нападающий оформил семь голов и семь ассистов.
Ранее писалось, что «Ювентус» выставил на трансферный рынок известного форварда.
Talks in progress for Timothy #Weah to #OlympiqueDeMarseille from #Juventus. Agreement in principle between #OM and the winger for a contract 2030. #transfers #TeamOM https://t.co/9tokZMdg9X— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2025
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