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Италия
09 июля 2025, 10:32 | Обновлено 09 июля 2025, 10:34
863
1

Сын легендарного нападающего покинет Ювентус. Он уедет во Францию

Тимоти Веа согласовал контракт с «Марселем»

09 июля 2025, 10:32 | Обновлено 09 июля 2025, 10:34
863
1
Сын легендарного нападающего покинет Ювентус. Он уедет во Францию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимота Веа

25-летний нападающий Тимоти Веа, который является сыном легендарного обладателя Золотого мяча Джорджа Веа, решил покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист договорился с французским «Марселем» о переходе. Контракт согласован до 2030 года.

Тимоти выступает за итальянский клуб на протяжении двух сезонов. За этот промежуток времени Веа отыграл 78 поединков за «зебр», в которых нападающий оформил семь голов и семь ассистов.

Ранее писалось, что «Ювентус» выставил на трансферный рынок известного форварда.

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Тимоти Веа Марсель Ювентус чемпионат Франции по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Лига 1 (Франция) Николо Скира трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Джордж Веа
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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