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Италия
08 июля 2025, 18:59 | Обновлено 08 июля 2025, 19:10
524
0

Ювентус выставил на трансфер топ-бомбардира. Хотят побыстрее продать

Влаховича отдают за 20 миллионов евро

08 июля 2025, 18:59 | Обновлено 08 июля 2025, 19:10
524
0
Ювентус выставил на трансфер топ-бомбардира. Хотят побыстрее продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

По информации итальянских СМИ, Ювентус выставил на трансфер форварда Душана Влаховича, который не входит в планы наставника Игора Тудора.

Клуб хочет сейчас продать игрока, чей контракт завершается летом 2026 года. Ювентус готов расстаться с 25-летним игроком за 20 миллионов евро и ожидает, что такая цена привлечет многие клубы.

Влахович в минувшем сезоне был топ-бомбардиром команды – серб забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 44 матчах.

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Душан Влахович Ювентус трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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