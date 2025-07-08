Италия08 июля 2025, 18:59 | Обновлено 08 июля 2025, 19:10
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Ювентус выставил на трансфер топ-бомбардира. Хотят побыстрее продать
Влаховича отдают за 20 миллионов евро
08 июля 2025, 18:59 | Обновлено 08 июля 2025, 19:10
524
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По информации итальянских СМИ, Ювентус выставил на трансфер форварда Душана Влаховича, который не входит в планы наставника Игора Тудора.
Клуб хочет сейчас продать игрока, чей контракт завершается летом 2026 года. Ювентус готов расстаться с 25-летним игроком за 20 миллионов евро и ожидает, что такая цена привлечет многие клубы.
Влахович в минувшем сезоне был топ-бомбардиром команды – серб забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 44 матчах.
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