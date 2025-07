Арсенал договорился о трансфере капитана другого клуба АПЛ. Остались детали

Лондонский «Арсенал» договорился о переходе 31-летнего полузащитника Кристиана Нергора из «Брентфорда».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» и «Брентфорд» обменялись документами по трансферу футболиста.

Кристиан уже заключил контракт с «канонирами» – впереди официальное представление игрока.

31-летний полузащитник является капитаном «Брентфорда», который выступает за клуб с лета 2019 года. Всего Кристиан отыграл 196 матчей, в которых оформил 13 голов и 18 ассистов.

Ранее сообщалось, что трансфер Беньямин Шешко в «Арсенал» находится на грани срыва.

