Доннарумма возглавляет вратарский рейтинг на КЧМ

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет против Реала.

Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма перед этим поединком возглавляет список лучших вратарей по количеству матчей без пропущенных голов. В активе итальянца 4 «сухих» игры.

В активе голкипера Реала Тибо Куртуа 2 матча без пропущенных голов.

