ФОТО. Мбаппе победил пустые трибуны на КЧМ. Помог искусственный интеллект

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Реал Мадрид» и «Боруссия Дортмунд».

На 90+4-й минуте французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил гол через себя.

Момент забитого мяча Мбаппе решил опубликовать в своих соцсетях, но игроку не понравилось, что верхняя часть трибуны незаполнена болельщиками.

Француз эту проблему решил из-за искусственного интеллекта, правда, появившиеся на трибунах болельщики не очень похожи на людей.

Напомним, что мадридский «Реал» победил в четвертьфинальном матче дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025

QUE GOLAZO!!!!



🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!



Overhead kick. Back of the net. Instant classic.

Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w