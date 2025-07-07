ФОТО. Мбаппе победил пустые трибуны на КЧМ. Помог искусственный интеллект
Форвард мадридского «Реала» опубликовал фотографию момента с голом в ворота «Боруссии» Дортмунд
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Реал Мадрид» и «Боруссия Дортмунд».
На 90+4-й минуте французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил гол через себя.
Момент забитого мяча Мбаппе решил опубликовать в своих соцсетях, но игроку не понравилось, что верхняя часть трибуны незаполнена болельщиками.
Француз эту проблему решил из-за искусственного интеллекта, правда, появившиеся на трибунах болельщики не очень похожи на людей.
Напомним, что мадридский «Реал» победил в четвертьфинальном матче дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.
ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
QUE GOLAZO!!!!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!
Overhead kick. Back of the net. Instant classic.
Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w
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