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Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 17:53 | Обновлено 07 июля 2025, 18:54
503
0

ФОТО. Мбаппе победил пустые трибуны на КЧМ. Помог искусственный интеллект

Форвард мадридского «Реала» опубликовал фотографию момента с голом в ворота «Боруссии» Дортмунд

07 июля 2025, 17:53 | Обновлено 07 июля 2025, 18:54
503
0
ФОТО. Мбаппе победил пустые трибуны на КЧМ. Помог искусственный интеллект
instagram.com

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Реал Мадрид» и «Боруссия Дортмунд».

На 90+4-й минуте французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил гол через себя.

Момент забитого мяча Мбаппе решил опубликовать в своих соцсетях, но игроку не понравилось, что верхняя часть трибуны незаполнена болельщиками.

Француз эту проблему решил из-за искусственного интеллекта, правда, появившиеся на трибунах болельщики не очень похожи на людей.

Напомним, что мадридский «Реал» победил в четвертьфинальном матче дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025

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Килиан Мбаппе клубный чемпионат мира по футболу курьезы Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
Александр Сильченко Источник: Instagram
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