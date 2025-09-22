Родри назвал игрока, который может выиграть Золотой мяч вместо Ямаля

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал единственного игрока, который может составить конкуренцию в борьбе за Золотой мяч Ламину Ямалю и Усману Дембеле.

«Кто может выиграть Золотой мяч в этом году? На самом деле много вариантов. Назову Педри из «Барселоны», он провел великолепный сезон», – сказал Родри.

В этом сезоне Педри провел 59 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ранее бывший украинский тренер и нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин назвал игроков, которые больше всего заслужили выиграть Золотой мяч 2025.