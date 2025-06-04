Блохин рассказал, кому бы именно сейчас вручил Золотой мяч

Бывший украинский тренер и нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин назвал игроков, которые больше всего заслужили выиграть Золотой мяч 2025.

– Кто, по вашему мнению, является главным претендентом на «Золотой мяч», если бы его вручали летом?

– Могу назвать трех фаворитов. Все они – игроки «Барселоны»: Педри, Рафинья, Ямаль. Никому из других игроков я бы «Золотой мяч» не отдал.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.