Украина. Премьер лига04 июня 2025, 23:11 |
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Блохин рассказал, кому бы именно сейчас вручил Золотой мяч
Экс-игрок «Динамо» выделил трех футболистов
04 июня 2025, 23:11 |
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Бывший украинский тренер и нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин назвал игроков, которые больше всего заслужили выиграть Золотой мяч 2025.
– Кто, по вашему мнению, является главным претендентом на «Золотой мяч», если бы его вручали летом?
– Могу назвать трех фаворитов. Все они – игроки «Барселоны»: Педри, Рафинья, Ямаль. Никому из других игроков я бы «Золотой мяч» не отдал.
Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.
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