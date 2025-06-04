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  4. Блохин рассказал, кому бы именно сейчас вручил Золотой мяч
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 23:11 |
392
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Блохин рассказал, кому бы именно сейчас вручил Золотой мяч

Экс-игрок «Динамо» выделил трех футболистов

04 июня 2025, 23:11 |
392
0
Блохин рассказал, кому бы именно сейчас вручил Золотой мяч
УАФ. Олег Блохин

Бывший украинский тренер и нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин назвал игроков, которые больше всего заслужили выиграть Золотой мяч 2025.

– Кто, по вашему мнению, является главным претендентом на «Золотой мяч», если бы его вручали летом?

– Могу назвать трех фаворитов. Все они – игроки «Барселоны»: Педри, Рафинья, Ямаль. Никому из других игроков я бы «Золотой мяч» не отдал.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.

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Олег Блохин Динамо Киев Золотой мяч Педри Рафинья Диас Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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