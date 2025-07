Поражение действующего чемпиона. Чем запомнился первый тур женского ЧЕ?

Закончился первый тур женского чемпионата Европы, который подарил целый ряд интересных статистических фактов.

Англия стала первой командой в истории женских чемпионатов Европы, которая проиграла свой первый матч как действующий чемпион турнира (1:2 против Франции). Алекс Гринвуд сыграла свой 100-й матч за сборную Англии.

Вивианна Медема в матче против сборной Уэльса забила свой 100-й гол за сборную Нидерландов. Она стала первой игрок «оранье», которая достигла этой отметки. При том ни один из 100 голов не был забит с пенальти.

Немка Леа Шуллер стала единственной игроком, которая забивала в каждом из четырех последних крупных международных турниров (ЧМ-2019, ЧЕ-2022, ЧМ-2023 и ЧЕ-2025). Сборная Германии продлила свою беспроигрышную серию в стартовых матчах чемпионатов Европы до 12 игр.

Сборная Швеции победила сборную Дании со счетом 1:0 и продлила свою победную серию до шести матчей подряд групповых этапов крупных международных турниров (начиная с ЧЕ-2022), это их самая длинная подобная серия на двух главных чемпионатах.

Сборная Швейцарии стала первой в истории принимающей чемпионат Европы нацией, которая проиграла стартовый матч на турнире (1:2 против Норвегии).

