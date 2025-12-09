ЛЕМЕШКО: «Сборная Украины WU-17 не заслуживала на вылет из Лиги A»

В Румынии прошли матчи первого раунда отбора Евро-2026 WU-17 в Лиге А.

Женская сборная Украины заняла последнее место в своей группе, уступив швейцаркам (0:1) и австрийкам (0:4) и сыграв вничью с Румынией (1:1). Сине-желтая команда вылетела в Лигу B, где будет выступать весной.

Главный тренер команды Людмила Лемешко рассказала, что помешало сине-желтым выступить лучше:

– У меня нет претензий к подопечным относительно мотивации и самоотдачи. Все стремились показать в Румынии все, на что способны. Самое неприятное, что по игре мы не уступали даже фавориту – Швейцарии. Все шло к ничьей, но в конце компенсированного времени из-за индивидуальной ошибки мы пропустили.

– Возможно, именно эта неприятная неудача психологически сломала ваших подопечных, и в следующем матче они пропустили четыре сухих мяча от австрийок?

– Знаете, я всегда стараюсь реально оценивать ход событий на поле, действия своих игроков, как они выполняли наставления. Так вот, наши девочки заслуживали гораздо лучшего участия.

В это трудно поверить, но австрийки реализовали все созданные моменты, а мы гораздо чаще угрожали их воротам, но ошибались с выгодных позиций. Да и вратарь соперниц была на высоте.

– Турнирное положение сложилось так, что в последнем матче украинкам, чтобы удержаться в элите, обязательно нужно было обыгрывать хозяйку поля…

– Не люблю жаловаться на условия, но пришлось играть на очень тяжелом газоне, ведь предыдущие матчи проходили под дождем. Это было не на пользу нашей команде, которая делала ставку на технический, комбинационный футбол. Пришлось вносить коррективы и играть проще, но наше территориальное преимущество сомнений не вызывало. И когда мы вышли вперед, казалось, что уже не упустим свое.

Я не могу сказать, что подопечные начали больше играть по счету, соперничество шло на встречных курсах, но под занавес матча румынкам после розыгрыша стандартного положения удалось протолкнуть мяч в сетку. И тогда оставалось только всеми силами штурмовать ворота хозяйки поля.

У нас было несколько возможностей вырвать победу, но вновь подвела реализация. Очень жаль, потому что мы не заслуживали быть последними. Остается надеяться, что, несмотря на неудачу, мои подопечные получили опыт, который поможет им прогрессировать.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

1-й тур, 26.11.2025

12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)

12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)

16:00. Швейцария – Румыния – 2:1 (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

12:00. Румыния – Украина – 1:1 (Буфтя)

12:00. Швейцария – Австрия – 1:1 (Тунари)

Турнирная таблица