Футболисты со всего мира приехали в Португалию на похороны Диогу Жоты

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны футболиста английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, а также его брата Андре.

28-летний форвард погиб в автокатастрофе в результате дорожно-транспортного происшествия в испанской провинции Самора. Братья ехали на машине, когда шина колеса лопнула и машина слетела с дороги.

Проститься с Диогу и Андре приехали футболисты со всего мира – игроки «Ливерпуля» и других команд Английской Премьер-лиги, партнеры по сборной Португалии, футболисты из Бразилии, Саудовской Аравии и многие другие.

У Жоты осталась жена Руте Кардозу и трое маленьких детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году (ее имя не разглашается). За десять дней до трагической гибели футболист и девушка поженились.

The funeral for Diogo Jota and brother Andre is taking place in Gondomar, Portugal



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qEj97hjUFZ — Sky News (@SkyNews) July 5, 2025

The Liverpool team including Jordan Henderson, are in attendance for the funeral of Diogo Jota in Portugal



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qOSRY7Uh3g — Sky News (@SkyNews) July 5, 2025