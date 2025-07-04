Милан наказал полузащитника из-за нежелания футболиста играть в рф
Ясин Адли отказался от трансферов «на болота» и в Катар
Итальянский «Милан» решил наказать 24-летнего французского полузащитника Ясина Адли из-за нежелания футболиста менять клубную прописку.
По данным инсайдера Николо Скиры, Адли отклонил несколько предложений от клубов из России и Катара из-за нежелания играть за местные клубы, но позиция руководства «Милана» была достаточно жесткой.
Как сообщает источник, французский футболист со следующей недели присоединится к команде, которая в следующем сезоне будет выступать в Серии D – четвертом дивизионе итальянского футбола, где будет представлять вторую команду «Милана».
В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Фиорентину». Француз провел в составе «фиалок» 35 матчей во всех турнирах забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Милан подписал хавбека сборной Италии.
Yacine #Adli has turned down two rich bids from Russia and Qatar. So #ACMilan have decided to relegate him with #Milan Futuro from next week. Battle ongoing. #transfers https://t.co/ZbLgVzD9bC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2025
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