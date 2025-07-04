Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан наказал полузащитника из-за нежелания футболиста играть в рф
Италия
04 июля 2025, 14:43 |
2894
0

Милан наказал полузащитника из-за нежелания футболиста играть в рф

Ясин Адли отказался от трансферов «на болота» и в Катар

04 июля 2025, 14:43 |
2894
0
Милан наказал полузащитника из-за нежелания футболиста играть в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ясин Адли

Итальянский «Милан» решил наказать 24-летнего французского полузащитника Ясина Адли из-за нежелания футболиста менять клубную прописку.

По данным инсайдера Николо Скиры, Адли отклонил несколько предложений от клубов из России и Катара из-за нежелания играть за местные клубы, но позиция руководства «Милана» была достаточно жесткой.

Как сообщает источник, французский футболист со следующей недели присоединится к команде, которая в следующем сезоне будет выступать в Серии D – четвертом дивизионе итальянского футбола, где будет представлять вторую команду «Милана».

В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Фиорентину». Француз провел в составе «фиалок» 35 матчей во всех турнирах забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Милан подписал хавбека сборной Италии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании атакующего хавбека
Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду
Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
Ясин Адли трансферы Милан чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04 июля 2025, 08:18 6
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Футбол | 04 июля 2025, 12:05 3
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины

Иван Петряк, Виктор Корниенко и Андрей Тотовицкий будут тренироваться с юношеской командой горняков

РИВАЛДО: «Это большая личность. Он играет с невероятным спокойствием»
Футбол | 04.07.2025, 15:14
РИВАЛДО: «Это большая личность. Он играет с невероятным спокойствием»
РИВАЛДО: «Это большая личность. Он играет с невероятным спокойствием»
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 03.07.2025, 20:05
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Футбол | 04.07.2025, 11:03
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
03.07.2025, 12:08
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 14
Футбол
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем