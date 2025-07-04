ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера
Испанец Иманоль Альгуасиль возглавил саудовскую команду
Іспанський фахівець Іманоль Альгуасіль став новим головним тренером саудівського клуба «Аль-Шабаб».
Для 53-річного екс-керманича «Реал Сосьєдада» це перший досвід роботи за межами Іспанії.
Після 6,5 років у клубі з Сан-Себастьяна, з яким він виграв Кубок Іспанії у 2020 році, Альгуасіль спробує свої можливості у Саудівській Аравії.
«Аль-Шабаб» востаннє був чемпіоном Саудівської Аравії у 2012 році (загалом 6 титулів).
Кольори «Аль-Шабаба» захищає український голкіпер Георгій Бущан, для якого це вже другий головний тренер у клубі після переходу з «Динамо» взимку, першим був турецький спеціаліст Фатіх Терім.
A new era begins!— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) July 3, 2025
A new mind. A new roar 🦁🤍 pic.twitter.com/FCMnJJQhhd
𝐈 𝐚𝐦 𝐈𝐦𝐚𝐧𝐨𝐥 𝐀𝐥𝐠𝐮𝐚𝐜𝐢𝐥 🇪🇸🤍🖤 pic.twitter.com/UmS0gnLo8i— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) July 3, 2025
Imanol Alguacil Speaks; For the First Time 🧠🤍— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) July 3, 2025
🗣️ “#YallaShabab”. https://t.co/TBcfVkZv4K
The picture is LOUD. It roars 🦁 pic.twitter.com/aTQIwUNhvu— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) July 3, 2025
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