ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера

Іспанський фахівець Іманоль Альгуасіль став новим головним тренером саудівського клуба «Аль-Шабаб».

Для 53-річного екс-керманича «Реал Сосьєдада» це перший досвід роботи за межами Іспанії.

Після 6,5 років у клубі з Сан-Себастьяна, з яким він виграв Кубок Іспанії у 2020 році, Альгуасіль спробує свої можливості у Саудівській Аравії.

«Аль-Шабаб» востаннє був чемпіоном Саудівської Аравії у 2012 році (загалом 6 титулів).

Кольори «Аль-Шабаба» захищає український голкіпер Георгій Бущан, для якого це вже другий головний тренер у клубі після переходу з «Динамо» взимку, першим був турецький спеціаліст Фатіх Терім.

