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Саудовская Аравия
04 июля 2025, 05:14 | Обновлено 04 июля 2025, 05:41
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера

Испанец Иманоль Альгуасиль возглавил саудовскую команду

04 июля 2025, 05:14 | Обновлено 04 июля 2025, 05:41
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера
ФК Аль-Шабаб. Иманоль Альгуасиль

Іспанський фахівець Іманоль Альгуасіль став новим головним тренером саудівського клуба «Аль-Шабаб».

Для 53-річного екс-керманича «Реал Сосьєдада» це перший досвід роботи за межами Іспанії.

Після 6,5 років у клубі з Сан-Себастьяна, з яким він виграв Кубок Іспанії у 2020 році, Альгуасіль спробує свої можливості у Саудівській Аравії.

«Аль-Шабаб» востаннє був чемпіоном Саудівської Аравії у 2012 році (загалом 6 титулів).

Кольори «Аль-Шабаба» захищає український голкіпер Георгій Бущан, для якого це вже другий головний тренер у клубі після переходу з «Динамо» взимку, першим був турецький спеціаліст Фатіх Терім.

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Иманоль Альгуасиль Аль-Шабаб Георгий Бущан назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Сосьедад Фатих Терим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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