ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый конкурент – клуб АПЛ подписал хавбека
Брентфорд усилился Миламбо
Клуб АПЛ Брентфорд объявил о подписании центрального полузащитника Антони Миламбо.
Трансфер 20-летнего игрока Фейеноорда обошелся клубу в 18 миллионов евро. Миламбо подписал контракт на 5 лет. Новичок в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 43 матчах.
Антони формально может быть конкурентом украинца Егора Ярмолюка, однако сообщается, что Брентфорд приобрел игрока скорее на замену Кристиану Нергору, который близок к уходу в Арсенал.
We can confirm the signing of Antoni Milambo from Eredivisie side Feyenoord— Brentford FC (@BrentfordFC) July 3, 2025
The 20-year-old midfielder has penned a five year-deal, with a club option of a further year
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