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  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый конкурент – клуб АПЛ подписал хавбека
Англия
03 июля 2025, 17:54 | Обновлено 03 июля 2025, 18:13
451
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый конкурент – клуб АПЛ подписал хавбека

Брентфорд усилился Миламбо

03 июля 2025, 17:54 | Обновлено 03 июля 2025, 18:13
451
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый конкурент – клуб АПЛ подписал хавбека
ФК Брентфорд

Клуб АПЛ Брентфорд объявил о подписании центрального полузащитника Антони Миламбо.

Трансфер 20-летнего игрока Фейеноорда обошелся клубу в 18 миллионов евро. Миламбо подписал контракт на 5 лет. Новичок в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 43 матчах.

Антони формально может быть конкурентом украинца Егора Ярмолюка, однако сообщается, что Брентфорд приобрел игрока скорее на замену Кристиану Нергору, который близок к уходу в Арсенал.

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Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника
Антони Миламбо Брентфорд Фейеноорд трансферы трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Иван Зинченко Источник: ФК Брентфорд
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