ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый конкурент – клуб АПЛ подписал хавбека

Клуб АПЛ Брентфорд объявил о подписании центрального полузащитника Антони Миламбо.

Трансфер 20-летнего игрока Фейеноорда обошелся клубу в 18 миллионов евро. Миламбо подписал контракт на 5 лет. Новичок в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 43 матчах.

Антони формально может быть конкурентом украинца Егора Ярмолюка, однако сообщается, что Брентфорд приобрел игрока скорее на замену Кристиану Нергору, который близок к уходу в Арсенал.

We can confirm the signing of Antoni Milambo from Eredivisie side Feyenoord



The 20-year-old midfielder has penned a five year-deal, with a club option of a further year