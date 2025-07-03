Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить

3 июля – годовщина выхода в прокат фильма «Назад в будущее». Лента о возвращении подростка в 1955-й год празднует свой 30-летний юбилей. Все время своего хронометража кино как будто спрашивает себя «а что если…?» и ищет ответы. Поэтому если и выпускать приуроченный к годовщине фильма текст, то обязательно с «переносом» в прошлое и теориями о влиянии наших решений на будущее. В отличие от главного героя ленты, «посетим» куда менее далекое прошлое – предыдущие лето и зиму. Они были богаты на трансферы, в том числе – на провальные и/или противоречивые. Такие, от которых потеряли все: и футболисты, и их команды, и болельщики. Тема позволяет, поэтому наша цель – «отменить» самые досадные переходы. По всем законам кино появляемся в таймлайне в последние минуты перед подписанием контракта – и спасаем ситуацию.

Доминик Соланке (Борнмут → Тоттенхэм)

Много ли дал форвард «Тоттенхэму»? Точно нет. С ним в составе команда выиграла ЛЕ, но на пути к финалу Доминик забил немного (только 5 голов), а в решающем матче даже по воротам не бил. В чемпионате из-за травмы пропустил треть матчей, а забил только 9 раз – меньше, чем некоторые форварды клубов-аутсайдеров. Поэтому Соланке особо не помог. А если бы остался в «Борнмуте», мог бы стать частью истории. За год до этого в составе «вишен» забил 19 голов только в чемпионате, поэтому в год подъема проекта мог замахнуться и на все 25+. Талант у него точно есть, ведь в ЧШ, например, Доминик и 29 за игровой год забивал. «Борнмут» в прорывном для себя сезоне финишировал в топ-10, а от зоны еврокубков отстал на 9 очков. Выглядит как будто много, но так ли это на самом деле? «Вишни» сыграли вничью 11 раз в лиге. Если бы у них был форвард, они могли бы конвертировать 5 «мировых» в победы – вот вам и +10 в чемпионате. Осенью выступали бы в ЛК, как вариант – даже в ЛЕ.

В последний момент подсказываем переговорщикам «Борнмута» попросить +5 миллионов за Соланке – жадный Леви отказывается от трансфера, а Доминик остается в команде. И выводит «Борнмут» в еврокубки.

Джошуа Зиркзе (Болонья → Манчестер Юнайтед)

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«Манчестер Юнайтед» отдавал деньги за лучшего футболиста команды-участницы ЛЧ (топ-1 по средней оценке), а уже в конце сезона видел в Зиркзе лишь резервиста, который не способен забивать голы (последние 30 матчей в АПЛ – 2 мяча). Что произошло? Переход из клуба с системой игры в команду без таковой вообще. Первый свой гол в составе «МЮ» Зиркзе забил, когда сам разогнал атаку и замкнул прострел. И все отмечали: вот какой футболист полезный, вот как он умеет. Но оказалось, что забивать в составе «дьяволов» он может только так – если сам себе создаст момент. Поэтому голы ушли. А умение Зиркзе играть ложную «девятку» вообще не понадобилось. Оказалось, что футболист не нужен «МЮ». По крайней мере до тех пор, пока команда не научится играть в позиционный футбол в атаке. А мог бы и до сих пор зажигать в составе «Болоньи»: поиграть в ЛЧ и выиграть Кубок Италии. В прорывном для итальянцев году Зиркзе забил «всего лишь» 11 голов в лиге – но новый форвард отличился только 8 раз. С Джошуа мог бы быть второй выход в ЛЧ подряд.

Убеждаем Зирзке лично подождать своего большого трансфера еще хотя бы год. Обещаем либо выиграть КИ, либо продать его в 2025-м за меньшие деньги. Джошуа говорит «МЮ»: «Поговорим через год». И не говорит, потому что выигрывает КИ.

Айван Тони (Брентфорд → Аль-Ахли)

Футболист был в шорт-листе «Арсенала», а если так, то почти наверняка – еще нескольких топ-клубов. Но решил переехать в Саудовскую Аравию, потому что там давали много денег, а лучшие команды Европы не спешили оформить его трансфер. Итог? Лига потеряла топ-нападающего, за игрой которого приятно наблюдать. Выше говорил о том, что «Борнмут» выиграл бы больше поединков с Соланке и финишировал бы в зоне еврокубков – но с Тони и «Брентфордом» то же самое. Эта команда набрала столько же очков в таблице и отстала от топ-7 на столько же очков. Не в последнюю очередь не удалось квалифицироваться в европейские соревнования из-за отсутствия того, кто будет стабильно забивать. Тот же Висса отличился 18 раз, но по xG набрал 20.73 – упустил немало возможностей. Тони мог бы быть более успешным в реализации моментов. Да и генерировать их своим движением он помогал не меньше... Вместо этого уехал в СА и сразу выиграл местную ЛЧ – вот настолько у него высокий уровень. Мог бы соревноваться с лучшими, а уже зимой, если бы захотел, пойти на повышение.

Рассказываем Тони об интересе «Арсенала» и других топ-команд, но отмечаем: те совсем немного сомневаются из-за его годичного отсутствия. Тот остается на полгода и отдается на все 100%, чтобы всем все доказать. А дальше топ-футбол его уже не потеряет.

Хулиан Альварес (Манчестер Сити → Атлетико)

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрой в «Атлетико» Альварес заявил всему миру, что он звезда. Но разве он не мог сделать то же самое в «Ман Сити»? Если вдруг ответ «мог», тогда этот трансфер был проведен зря. «Атлетико» с Альваресом стал сильнее – но не начал выигрывать более регулярно. Набрал 76 очков в ЛЛ в последний сезон без него в составе и 76 в первый год с ним. Если бы не приобретение аргентинца, мог бы инвестировать в проблемную оборону. В Мадриде футболист оформил 21 голевое действие в чемпионате, в последний год в АПЛ – 20. То есть значительно индивидуальные показатели не улучшил – но еще и без трофеев остался. А «Ман Сити» уже зимой вышел на рынок для подписания Мармуша, который имеет похожий на Альвареса профиль: универсал, который может сыграть где угодно в атаке, хорошо контролирует мяч и создает хайлайты. То есть «горожане» признали, что Альварес был им необходим. Да и это стало заметно даже рядовому зрителю, когда вторым бомбардиром команды в течение сезона стал Гвардиол. От трансфера Альвареса не выиграл никто.

Уверяем Альвареса, что он будет конкурировать с Холандом за статус лучшего в атаке команды. Доносим до него мысль, что стать великим в Манчестере проще, чем в Мадриде.

Омар Мармуш (Айнтрахт → Манчестер Сити)

Панический трансфер «горожан». Уже этим летом команда приобрела Шерки на позицию «десятки», поэтому игра в пару форвардов с Мармушем в качестве опции для атаки из глубины больше, пожалуй, не актуальна. Тогда куда девать египтянина? Он, конечно, может сыграть на фланге, но там «Ман Сити» и так имеет футболистов, да и насколько ему будет удобно стартовать оттуда? Мармуш – красивый элемент пазла, но не универсальный. В «Манчестере» он не сияет, а дальше может вообще присесть на скамейку запасных. Зато в «Айнтрахте» был супергероем с 15+9 только за первый круг чемпионата. Лучший бомбардир лиги в итоге забил 26, лучший ассистент отдал 17 голевых – Мармуш мог обогнать если не обоих, то хотя бы одного из них. Но главное: пожалуй, если бы не этот переход, не было бы никакого трофея ЛЕ для «Тоттенхэма». Потому что весь футбол «Айнтрахта» был заточен под Мармуша, а на момент его ухода команда забивала на уровне «Байера» и была одним из главных фаворитов ЛЕ. Без египтянина стало хуже. Если бы Мармуш остался, «Айнтрахт» мог бы выиграть ЛЕ – а его все равно купили бы летом. Но тот, кому он действительно нужен, и в качестве лучшего бомбардира Б1.

Акцентируем внимание Мармуша на том, что «Сити» проводит плохой сезон и будет страдать и дальше. Если этого недостаточно – указываем на пример Альвареса, которого не ценили в Манчестере. Этого должно хватить, чтобы Омар не спешил и отложил трансфер до лета.

Жоау Пальинья (Фулхэм → Бавария)

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Состав «Фулхэма» по суммарной стоимости футболистов – худший в АПЛ без учета команд, которые вылетели. То есть от него было примерно 0 ожиданий, максимум – удачная борьба за выживание. В итоге же команда финишировала на 11-м месте и ни разу не проиграла чемпионскому «Ливерпулю» в сезоне. А вы представьте, что было бы, если бы остался Пальинья. В розыгрыше 23/24 он стал с запасом лучшим по отборам футболистом АПЛ. Без уточнений, среди всех исполнителей всех команд и позиций. Вот настолько крутой, когда дело доходит до обороны в дуэлях на газоне. Еще делает перехваты, выигрывает верх – делает вообще все, что должен типичный опорник-волнорез на поле. Ну, делал. В «Баварии» просто не пришлось. Трансфер согласовывали еще при Тухеле, а Компани новичок не понадобился. В Мюнхене от него требовали качественной игры в пас, однако футболист такой дать не мог – и присел на скамейку запасных. Выиграл Бундеслигу, но почти не играл в футбол. С «Фулхэмом» мог бы бороться за еврокубки и заслужить трансфер в топ-клуб, которому действительно нужен.

Просим боссов «Баварии» обсудить с Компани необходимость подписания Пальиньи – тот указывает на свои сомнения, а руководство отменяет приобретение. Португалец остается в Лондоне еще хотя бы на полгода – и тянет «Фулхэм» в еврокубки.

Артем Довбик (Жирона → Рома)

Артем перешел из команды, которая имела место в основном этапе ЛЧ, в коллектив, который этого места не имел. То есть здесь с самого начала трансфер был спорным. А что произошло потом... Я не считаю, что Довбик провалился в Риме, но он точно не сиял. Как и вся команда, кроме, возможно, вратаря Свилара. Несколько смен тренеров в течение сезона сделали задачу поставить «Роме» качественную игру в футбол невозможной для выполнения, поэтому в какой-то момент команда начала работать исключительно на результат. Выигрывала по 1:0, поэтому Довбик не мог устанавливать бомбардирские рекорды. А еще сам Артем не очень подходил по типажу тренеру Раньери, форвард мечты которого должен быть вовлечен во все фазы игры команды. Довбик не стал хуже играть в футбол и не потерял своей ценности на рынке – но «пропустил» целый год, когда мог выступать в ЛЧ. И это я еще не говорю о варианте с переходом в «Атлетико», в составе которого Артем мог забить тонну мячей «Реалу» и «Барселоне»...

Предлагаем Артему дать полгода «перспективному проекту», а пока поиграть в ЛЧ за «Жирону». Он здесь главная звезда, ожиданий от команды нет – зато можно забивать в ворота лучших клубов Европы в течение полугода. А дальше пусть думает о трансфере.