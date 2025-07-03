У Динамо появились серьезные конкуренты за дорогого футболиста

Киевское «Динамо» заинтересовалось бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой.

Однако отмечается, что у киевлян есть серьезные конкуренты за подписание бразильца. На футболиста претендуют швейцарский «Базель» и «Витория Гимарайнш» из Португалии. Две команды хотят взять футболиста в аренду, но это пока не устраивает «Коринтианс».

В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».