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  4. У Динамо появились серьезные конкуренты за дорогого футболиста
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 01:33 |
145
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У Динамо появились серьезные конкуренты за дорогого футболиста

Киевляне ведут борьбу за подписание Чоки

03 июля 2025, 01:33 |
145
0
У Динамо появились серьезные конкуренты за дорогого футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Чока

Киевское «Динамо» заинтересовалось бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой.

Однако отмечается, что у киевлян есть серьезные конкуренты за подписание бразильца. На футболиста претендуют швейцарский «Базель» и «Витория Гимарайнш» из Португалии. Две команды хотят взять футболиста в аренду, но это пока не устраивает «Коринтианс».

В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Витория Гимараеш Базель
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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