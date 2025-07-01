Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В пару к Ван Дейку. Ливерпуль договорился о трансфере игрока сборной Англии
Англия
01 июля 2025, 16:18 | Обновлено 01 июля 2025, 16:21
1154
2

В пару к Ван Дейку. Ливерпуль договорился о трансфере игрока сборной Англии

Марк Гехи из «Кристал Пэлас» согласился на переход

01 июля 2025, 16:18 | Обновлено 01 июля 2025, 16:21
1154
2
В пару к Ван Дейку. Ливерпуль договорился о трансфере игрока сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

24-летний центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи провел переговоры с представителями «Ливерпуля» по поводу трансфера.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист достиг договоренности с «мерсисайдцами». Стороны обсудили подписание контракта до 2030 года.

Марк желает в ближайшее время присоединиться к «Ливерпулю». Сейчас «красным» осталось получить согласие от «орлов» на трансфер.

В этом сезоне Марк отыграл 44 матча на клубном уровне, в которых забил три мяча и оформил два ассиста.

Напомним, что «Ливерпуль» подписал новый контракт с 18-летним игроком.

По теме:
Вингер Шахтера поехал на сборы с другим клубом УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн
«Был бы там». Лидер Александрии объяснил слухи о Полесье и Металлисте 1925
Ливерпуль трансферы Кристал Пэлас трансферы АПЛ Николо Скира Марк Гехи чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01 июля 2025, 07:32 2
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной

Проблема урегулирована – нападающий вернется в строй «сине-желтых»

Все зависит от ФИФА. Пять легионеров Динамо должны вернуться в Киев
Футбол | 01 июля 2025, 13:05 4
Все зависит от ФИФА. Пять легионеров Динамо должны вернуться в Киев
Все зависит от ФИФА. Пять легионеров Динамо должны вернуться в Киев

1 июля истек срок действия временного правила, которое было установлено из-за войны

Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
Футбол | 01.07.2025, 16:49
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alexa777
ну подивимося) цікаво буде
Ответить
0
Mark4854590
Ліверпуль зараз найактивніший на ринку серед усіх грандів АПЛ. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
30.06.2025, 00:59
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем