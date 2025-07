В пару к Ван Дейку. Ливерпуль договорился о трансфере игрока сборной Англии

24-летний центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи провел переговоры с представителями «Ливерпуля» по поводу трансфера.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист достиг договоренности с «мерсисайдцами». Стороны обсудили подписание контракта до 2030 года.

Марк желает в ближайшее время присоединиться к «Ливерпулю». Сейчас «красным» осталось получить согласие от «орлов» на трансфер.

В этом сезоне Марк отыграл 44 матча на клубном уровне, в которых забил три мяча и оформил два ассиста.

Напомним, что «Ливерпуль» подписал новый контракт с 18-летним игроком.

🚨 Excl. - Agreement in principle between Marc #Guehi and #Liverpool for a contract until 2030. The centre-back pushing to join #LFC, which are in talks with #CrystalPalace to try to reach a deal. #transfers https://t.co/yQHXLVUhMU