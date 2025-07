ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с игроком, который отказал Эвертону

29-летний фланговый защитник Кенни Тете принял решение остаться в «Фулхэме», подписав с клубом новый контракт.

По информации пресс-службы, стороны продлили сотрудничество до 2028 года с возможностью пролонгации соглашения еще на один сезон.

«Я действительно счастлив, что подписал контракт - для себя и для своей семьи, и надеюсь, что смогу отдать еще больше болельщикам в течение этих трех лет.

После своего первого года я понял, что это семейный клуб, действительно особенный клуб, в котором я могу развиваться. Я хочу быть частью этой команды и, надеюсь, мы сможем достичь еще большего», – ответил Кенни.

Интересно, что футболист был близок к переходу в «Эвертон» и даже договорился об условиях контракта. Однако в последний момент Тете изменил ход событий, отказав «ирискам».

За пять лет в составе «Фулхэма» Кенни отыграл 121 поединок во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав 10 ассистов.

