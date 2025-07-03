ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с игроком, который отказал Эвертону
Кенни Тете изменил свое мнение и решил остаться в «Фулхэме»
29-летний фланговый защитник Кенни Тете принял решение остаться в «Фулхэме», подписав с клубом новый контракт.
По информации пресс-службы, стороны продлили сотрудничество до 2028 года с возможностью пролонгации соглашения еще на один сезон.
«Я действительно счастлив, что подписал контракт - для себя и для своей семьи, и надеюсь, что смогу отдать еще больше болельщикам в течение этих трех лет.
После своего первого года я понял, что это семейный клуб, действительно особенный клуб, в котором я могу развиваться. Я хочу быть частью этой команды и, надеюсь, мы сможем достичь еще большего», – ответил Кенни.
Интересно, что футболист был близок к переходу в «Эвертон» и даже договорился об условиях контракта. Однако в последний момент Тете изменил ход событий, отказав «ирискам».
За пять лет в составе «Фулхэма» Кенни отыграл 121 поединок во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав 10 ассистов.
Long live the King. 👑— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 1, 2025
We're delighted to announce that Kenny Tete has signed a new contract!
Kenny Tete, baby. 👊 pic.twitter.com/P72c7VWyH8— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 1, 2025
Time to shine. ✨— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 1, 2025
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