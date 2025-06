Фламенго – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

Уже на старте матча немецкая машина получила комфортный перевес. Сначала случился автогол, а затем отметился Гарри Кейн (2:0 на 10-й минуте).

Жерсон отыграл один мяч на 33-й минуте, а Леон Горецка снова удвоил перевес Баварии (3:1 после первого тайма).

Во втором тайме Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии (2:3).

ГОЛ! 0:1. Эрик Пульгар, 6 мин (автогол)

6' GOAL | Pulgar (OG)



😬 Own goal!

Pulgar’s attempted clearance on a corner ends up in the back of Flamengo’s net.@FCBayern is up 0-1



6' GOAL | Pulgar (OG)

😬 Own goal!

Pulgar's attempted clearance on a corner ends up in the back of Flamengo's net.@FCBayern is up 0-1

ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 10 мин

💥 Brilliant from Kane!



A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.



💥 Brilliant from Kane!

A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.

ГОЛ! 1:2. Жерсон, 33 мин

ГОЛ! 1:3. Леон Горецка, 41 мин

GORETZKA FROM RANGE 🚀 makes it 1-3!



A slight deflection off the backline — and all Rossi can do is watch it hit the net.



GORETZKA FROM RANGE 🚀 makes it 1-3!

A slight deflection off the backline — and all Rossi can do is watch it hit the net.

ГОЛ! 2:3. Жоржиньо, 55 мин (пен)