Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

«ПСЖ» в сезоне 2024/25 показал второй результат среди французских клубов по количеству забитых мячей в течение одного сезона во всех турнирах:

Жоау Невеш стал первым иностранным игроком «ПСЖ» после Лионеля Месси, который оформил дубль за клуб в международном матче:

Ашраф Хакими забил уже в четвертом матче плей-офф подряд за «ПСЖ» во всех турнирах:

«ПСЖ» впервые с октября 2018 года выигрывал после первого тайма с разницей в 4 гола в международном матче:

☝️✌️ João Neves' evening so far ⚽️⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/5xc6C2pnNS