Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси
Игроки «ПСЖ» отличились знаковыми голами в матче против «Интер Майами»
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.
«ПСЖ» в сезоне 2024/25 показал второй результат среди французских клубов по количеству забитых мячей в течение одного сезона во всех турнирах:
- 171 – «ПСЖ», 2017/18
- 162 – «ПСЖ», 2024/25
- 159 – «Монако», 2016/17
Жоау Невеш стал первым иностранным игроком «ПСЖ» после Лионеля Месси, который оформил дубль за клуб в международном матче:
- 2022: Лионель Месси, против «Маккаби»
- 2025: Жоау Невеш, против «Интер Майами»
Ашраф Хакими забил уже в четвертом матче плей-офф подряд за «ПСЖ» во всех турнирах:
- против «Арсенала», в полуфинале Лиги чемпионов;
- против «Реймса», в финале Кубка Франции;
- против «Интера», в финале Лиги чемпионов;
- против «Интер Майами», в 1/8 клубного чемпионата мира
«ПСЖ» впервые с октября 2018 года выигрывал после первого тайма с разницей в 4 гола в международном матче:
- 2018: против «Црвена Звезда» (4:0 после первого тайма)
- 2025: против «Интер Майами» (4:0 после первого тайма)
☝️✌️ João Neves' evening so far ⚽️⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/5xc6C2pnNS
Hakimi. 🐧#FIFACWC pic.twitter.com/zC4aXBFcZV— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 29, 2025
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