Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

«ПСЖ» в сезоне 2024/25 показал второй результат среди французских клубов по количеству забитых мячей в течение одного сезона во всех турнирах:

171 – «ПСЖ», 2017/18

162 – «ПСЖ», 2024/25

159 – «Монако», 2016/17

Жоау Невеш стал первым иностранным игроком «ПСЖ» после Лионеля Месси, который оформил дубль за клуб в международном матче:

2022: Лионель Месси, против «Маккаби»

2025: Жоау Невеш, против «Интер Майами»

Ашраф Хакими забил уже в четвертом матче плей-офф подряд за «ПСЖ» во всех турнирах:

против «Арсенала», в полуфинале Лиги чемпионов;

против «Реймса», в финале Кубка Франции;

против «Интера», в финале Лиги чемпионов;

против «Интер Майами», в 1/8 клубного чемпионата мира

«ПСЖ» впервые с октября 2018 года выигрывал после первого тайма с разницей в 4 гола в международном матче: