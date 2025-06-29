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  4. Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 22:08 |
412
1

Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси

Игроки «ПСЖ» отличились знаковыми голами в матче против «Интер Майами»

29 июня 2025, 22:08 |
412
1
Хакими продолжил уникальную голевую серию, Невеш стал первым после Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

«ПСЖ» в сезоне 2024/25 показал второй результат среди французских клубов по количеству забитых мячей в течение одного сезона во всех турнирах:

  • 171 – «ПСЖ», 2017/18
  • 162 – «ПСЖ», 2024/25
  • 159 – «Монако», 2016/17

Жоау Невеш стал первым иностранным игроком «ПСЖ» после Лионеля Месси, который оформил дубль за клуб в международном матче:

  • 2022: Лионель Месси, против «Маккаби»
  • 2025: Жоау Невеш, против «Интер Майами»

Ашраф Хакими забил уже в четвертом матче плей-офф подряд за «ПСЖ» во всех турнирах:

  • против «Арсенала», в полуфинале Лиги чемпионов;
  • против «Реймса», в финале Кубка Франции;
  • против «Интера», в финале Лиги чемпионов;
  • против «Интер Майами», в 1/8 клубного чемпионата мира

«ПСЖ» впервые с октября 2018 года выигрывал после первого тайма с разницей в 4 гола в международном матче:

  • 2018: против «Црвена Звезда» (4:0 после первого тайма)
  • 2025: против «Интер Майами» (4:0 после первого тайма)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
пох. ПСЖ-це клуб-одноднєвка. Без історії і традицій.
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