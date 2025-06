ПСЖ находится в нескольких победах от клубных рекордов

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Интер Майами со счетом 4:0.

Для парижан эта победа стала 46-й в сезоне во всех турнирах. Рекорд для французских команд также принадлежит ПСЖ (47, в сезоне 2015/16).

В 15-й раз в 2025 году ПСЖ забил не менее 4 голов за матч. Это стало повторением клубного рекорда.

Все матчи ПСЖ в 2025 году с 4+ забитыми мячами:

🏁 Full time in Atlanta -- another big win and a place in the quarterfinals for @PSG_English 🏁



