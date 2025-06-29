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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 19:57 | Обновлено 29 июня 2025, 19:58
244
0

ВИДЕО. Это разгром: ПСЖ забил третий и четвертый в конце первого тайма

Автогол от Томаса Авилеса и мяч Ашрафа Хакими сделали счет 4:0, Интер Майами летит

29 июня 2025, 19:57 | Обновлено 29 июня 2025, 19:58
244
0
ВИДЕО. Это разгром: ПСЖ забил третий и четвертый в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 4:0 в пользу парижан. Цапли и Лионель Месси летят без шансов.

Третий мяч в свои ворота отправил Томас Авилес на 44-й минуте, а на 45+3-й четвертый оформил Ашраф Хакими.

ГОЛ! 3:0 Авилес, 44 мин. (автогол)

ГОЛ! 4:0 Хакими, 45+3 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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