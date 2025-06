ВИДЕО. Это разгром: ПСЖ забил третий и четвертый в конце первого тайма

29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 4:0 в пользу парижан. Цапли и Лионель Месси летят без шансов.

Третий мяч в свои ворота отправил Томас Авилес на 44-й минуте, а на 45+3-й четвертый оформил Ашраф Хакими.

ГОЛ! 3:0 Авилес, 44 мин. (автогол)

44' Tough break for Inter Miami as an own goal makes it 3-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/oUFBOWy0Ap