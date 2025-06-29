ВИДЕО. Это разгром: ПСЖ забил третий и четвертый в конце первого тайма
Автогол от Томаса Авилеса и мяч Ашрафа Хакими сделали счет 4:0, Интер Майами летит
29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).
Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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После первого тайма счет 4:0 в пользу парижан. Цапли и Лионель Месси летят без шансов.
Третий мяч в свои ворота отправил Томас Авилес на 44-й минуте, а на 45+3-й четвертый оформил Ашраф Хакими.
ГОЛ! 3:0 Авилес, 44 мин. (автогол)
44' Tough break for Inter Miami as an own goal makes it 3-0!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/oUFBOWy0Ap
ГОЛ! 4:0 Хакими, 45+3 мин.
45' HAKIMMMMMI!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
It's 4-0 and @PSG_English are flying!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/fnkeN7MDZJ
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